– La presidenta respaldó la protesta de cafeticultores y pidió compras directas; Agricultura apoyará la negociación –

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a los cafeticultores de Chiapas que protestaron por los bajos precios de compra y pidió a Nestlé pagar mejor por sus cosechas.

Durante su conferencia de este miércoles, sostuvo que la empresa debe adquirir el grano directamente de los productores, sin intermediarios.

La mandataria señaló que los agricultores reciben alrededor de 43 pesos por kilogramo, mientras el café llega al consumidor a precios mucho mayores. Como ejemplo, mencionó una presentación comercializada en 580 pesos y consideró justificada la exigencia de elevar el pago por el grano.

Los productores solicitan entre 50 y 60 pesos por kilo. Sheinbaum cuestionó que el precio de compra dependa de cotizaciones internacionales y de intermediarios, mientras los productos de Nescafé mantienen sus precios de venta.

La presidenta informó que desde el martes instruyó a la Secretaría de Agricultura a acompañar las negociaciones. Aseguró que la dependencia ya tiene presencia en la región y pidió a su titular acudir a Chiapas para atender personalmente el conflicto.

Las declaraciones se producen después de la marcha del 23 de noviembre en Tapachula, donde cafeticultores de distintos municipios reclamaron condiciones más justas. (Foto. Tribuna Noticias)