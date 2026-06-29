Sheinbaum en Chiapas

DESDE EL SUR

Armando Chacón

Comenzamos… La visita de la presidenta Sheinbaum a Chiapas el pasado fin de semana sirvió para varias cosas, una de ellas demostrar que el apoyo de la federación a nuestra entidad es primordial para el desarrollo, las obras y acciones que anunció la jefa del Poder Ejecutivo nacional así lo demuestran. En Pijijiapan la intervención de una señora, en el evento de bienvenida, ciudadanos reclamaron la omisión del presidente municipal de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima al pedir a la presidenta Claudia Sheinbaum la construcción de un puente peatonal que beneficiará a todo el municipio. Esto demuestra el nulo interés del alcalde de ese lugar al no gestionar ante las áreas de infraestructura del gobierno del estado, esa necesaria obra que impedirá siga cobrando vidas. Después de esto, no nos sorprenderá que también le pidan a la presidenta que organice las ferias de los pueblos y le pidan mande los cuetes, los triques y el vestido y la corona de la reina. Como es sabido Chiapas recibe el mayor apoyo de la federación en becas y en otros rubros que benefician a diversos sectores que incluye adultos mayores, becas para estudiantes, apoyos para mujeres de 60 y Más, así como otros programas como Sembrando Vida, el apoyo en materia educativa es impresionante y esas peticiones se abordan en la Mesa Nacional. Lo ocurrido en Pijijiapan, exhibe al Congreso del Estado donde, tanto el presidente de la JUCOPO Mario Guillen, como la presidenta de la Mesa Directiva Alejandra Gómez Mendoza, demuestran que no están cumpliendo con sus obligaciones, solo ocupan su tiempo en andar tomándose fotografías para publicarlas en las redes sociales, sin que se enteren lo que sucede en los municipios. Este par de alegres legisladores no dan una, se ve muy mal que a la presidenta le hagan estos planteamientos porque los funcionarios municipales y estatales no los escuchan, no los atienden, no se preocupan. Como dice la Vox Populi, tiene que venir la presidenta de México para que se entere de que no trabajan los alcaldes. No señores, Claudia Sheinbaum viene a Chiapas para saber cómo caminan y los avances en los programas e inversiones federales, a entregar obras como la planta de moscas estériles que se construyó y ahora funciona con recursos de los EEUU, para que las moscas estériles que se produzcan se soltaran en Centro y Sudamérica, vía aérea para combatir al gusano barrenador del ganado que tanto daño a generado en el sector pecuario de México y Centro y Sudamérica. Recordemos que esta planta funcionó en Chiapa de Corzo, a un costado del Río Grande, dio muy buenos resultados en el pasado y esto benefició a los países de América. Pues bien, ahora que entró en funcionamiento con la presencia de funcionarios del ministerio de Agricultura de esos países y por supuesto la presidenta Sheinbaum, el gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, funcionarios de la secretaría de agricultura de México, Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de la Unión Americana, el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, desde el municipio de Metapa de Domínguez, Chiapas, muy cerca de la frontera México con Guatemala.

Continuamos… Gran inconformidad existe en pacientes y familiares por el trato déspota que da el personal de seguridad del hospital Gilberto Gómez Maza. El director de ese hospital Gonzalo López Aguirre, como es un mediocre abusa de su autoridad, ordenando a las y los policías que cuidan los accesos a no permitir la entrada a los pacientes hasta la hora de su cita, obligando a los familiares y enfermos a estar en las banquetas bajo el inclemente sol y lluvia, cuando la mayoría son personas que llegan de otros lugares y los que más sufren son los niños, los adultos mayores y las embarazadas. El galeno López Aguirre se ha caracterizado por ser un servidor público arbitrario, inepto, acomplejado, grosero, con el personal médico, administrativo, de seguridad, con los enfermos y con sus familiares. El hospital Gómez Maza fue diseñado para tener áreas donde los pacientes, familiares y visitantes, puedan cómodamente esperar su turno, es un nosocomio moderno, pero la atención que ordena dar ese imbécil director es de pésima calidad. El galeno Gonzalo López Aguirre, no se preocupa por gestionar los medicamentos, material quirúrgico, para la atención de pacientes en urgencias o internados, ese hospital no cuenta con lo indispensable para dar atención médica a quienes lo requieran. Familiares de los enfermos internados o que llegan a urgencias, tienen que salir a comprar medicamentos, material y hasta exámenes clínicos, que adquieren pidiendo limosna en la calle para conseguir el dinero, cuando la mayoría no tiene ni para su pasaje, tampoco para comer. Gonzalo López Aguirre presume tener amigos “influyentes” que lo mantienen en ese cargo, pero debe entender ese despreciable sujeto, que eso no le da ningún derecho a sobajar a las personas que tienen la necesidad de ir a solicitar servicios médicos. Abundaremos sobre este tema.

Terminamos… En la tierra de las Nueve Estrellas ha comenzado la carrera por la sucesión presidencial municipal. Todo indica que, en Comitán de Domínguez, la candidata será Carmelita Vázquez Velasco, actual secretaria general de la UNACH. Con un vasta experiencia académica y administrativa ya que en su curricula se registra que ha sido regidora, sindica, contralor y oficial mayor del ayuntamiento comiteco, además fue ministerio público, directora del CERESO 10, funcionaría del INE, catedrática, conferencista y directora Unach campus Comitán. Lo más importante es que Mary Carmen Vázquez Velasco cuenta con el arraigo y respaldo de todos los sectores sociales de esa ciudad colonial, su solvencia moral está probada. Con esta candidatura se rompe el cacicazgo del payaso, demente y corrupto “Sr Fox”, Mario Antonio Guillén Domínguez. Todo hace suponer que Carmelita ira con los colores del partido verde y Morena. Tiempo al tiempo…… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.