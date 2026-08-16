Servicios Culturales cierra verano con más de 100 niños

– La edición duplicó la participación del año pasado; el área busca llegar a 200 inscritos durante el curso de 2027 –

El Departamento de Servicios Culturales de la Secretaría de Educación de Chiapas cerró su curso de verano 2026 con más de 100 niñas y niños inscritos, casi el doble de los 50 o 60 participantes registrados el año pasado.

La clausura incluyó una exposición de retratos en estilo pop-art, maquetas de papel elaboradas por los alumnos y una presentación de danza folclórica acompañada por marimba. Las familias acudieron a las instalaciones para recorrer los trabajos y presenciar las actividades finales.

Eduardo González Lugardo, jefe del Departamento de Servicios Culturales, atribuyó el aumento de participantes a un acercamiento más directo con madres y padres de familia. Explicó que durante esta edición buscó conocer de primera mano su opinión sobre los talleres y los costos, además de recoger propuestas para mejorar el programa.

El funcionario señaló que el equipo administrativo y docente trabajó durante cerca de un año en la preparación del curso y adelantó que la meta para 2027 será alcanzar los 200 niños inscritos.

En el cierre también participó Adriana Guadalupe Solís Jiménez, coordinadora de Copeico. Los propios alumnos realizaron el corte de listón de la muestra con playeras que habían pintado durante las actividades. González Lugardo destacó que el objetivo fue lograr que los participantes disfrutaran cada jornada y quisieran regresar al día siguiente.