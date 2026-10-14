Señalan a colectivero por mala conducta en TGZ

– Una mujer denunció conductas inapropiadas durante el servicio; Tránsito municipal atendió el reporte –

Una mujer denunció conductas inapropiadas de un conductor de la ruta 95 del transporte público en Tuxtla Gutiérrez. El señalamiento llegó a la Secretaría de Seguridad Pública municipal, que informó haber intervenido a través de su Dirección de Tránsito para dar seguimiento al caso.

De acuerdo con la dependencia, la queja fue presentada por una usuaria del servicio, quien cuestionó el comportamiento del chofer durante el trayecto. Sin embargo, el informe oficial no detalla en qué consistieron las conductas denunciadas ni precisa cuándo ocurrieron los hechos.

Tras recibir el reporte ciudadano, personal de Tránsito realizó acciones de atención dentro de sus atribuciones. La Secretaría aseguró que dio seguimiento a la denuncia, aunque no explicó qué medidas específicas tomó contra el conductor ni si se inició algún procedimiento o se aplicó una sanción.

La autoridad municipal señaló que quienes utilizan el transporte público deben recibir un trato respetuoso y digno. También recordó que mantiene abiertos sus canales para recibir señalamientos relacionados con el servicio y la seguridad vial.

Por ahora, la información difundida no permite conocer la versión del conductor ni el resultado concreto de la intervención.