SEMEFO resguarda 95 cuerpos sin reclamar

– Al menos 20 casos corresponden a 2022; la Fiscalía mantiene un registro público para apoyar su identificación –

Al menos 95 cuerpos permanecen sin ser identificados o reclamados en instalaciones del Servicio Médico Forense de Chiapas, de acuerdo con los registros públicos de la Fiscalía General del Estado.

Fuentes de la dependencia señalaron que se trata principalmente de personas localizadas sin vida en la vía pública. Entre los casos existen víctimas de hechos violentos, personas fallecidas en accidentes y otras que murieron por complicaciones relacionadas con su estado de salud.

La revisión de la información publicada por la Fiscalía muestra que algunos cuerpos llevan varios años bajo resguardo sin que familiares hayan acudido a reclamarlos. Al menos 20 registros corresponden a 2022, por lo que algunos casos acumulan alrededor de cuatro años sin identificación.

La FGE mantiene disponible un registro de personas fallecidas no identificadas con datos que pueden ser consultados por familiares de personas desaparecidas o no localizadas.

Para establecer una identidad pueden utilizarse características físicas, señas particulares, prendas de vestir, pertenencias y estudios forenses, además de otros métodos de identificación. (Foto: NVI)