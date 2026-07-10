﻿Selecciones de OEFA afrontarán el “Desafío del Sureste”

• Sostendrán una serie de encuentros amistosos frente a destacados programas del futbol americano de la península

La Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA Chiapas) continúa impulsando el desarrollo de sus jugadores con nuevos escenarios de competencia. Este fin de semana, las selecciones estatales de las categorías Jr. Bantam y Bantam viajarán a Cancún, Quintana Roo, para participar en el Desafío del Sureste, una serie de encuentros amistosos frente a destacados programas del futbol americano de la península.

El evento reunirá a representativos de Chiapas y Quintana Roo en una experiencia que combinará preparación deportiva, convivencia y evaluación del talento de cara a futuros compromisos regionales y nacionales.

La actividad comenzará el sábado en el Campo Wolves (Monteverde International School), donde ambas selecciones chiapanecas sostendrán una práctica conjunta con el programa Wolves Cancún, sesión que permitirá a jugadores y entrenadores intercambiar experiencias y fortalecer el nivel competitivo de ambas organizaciones.

Ese mismo día iniciarán los encuentros del Desafío del Sureste. A las 6:00 de la tarde, la Selección Jr. Bantam de OEFA Chiapas enfrentará a Wolves Cancún, mientras que a las 8:00 de la noche será el turno de la Selección Bantam, que también medirá fuerzas con el representativo local.

La actividad continuará el domingo en el Campo del club Lagartos, donde la Selección Jr. Bantam abrirá la jornada enfrentando a Bucaneros de Cancún a las 9:00 de la mañana. Posteriormente, a las 11:00 horas, la Selección Bantam cerrará la gira enfrentando a Lagartos de Cancún.

El Desafío del Sureste representa una valiosa oportunidad para que los campeones y jugadores más destacados de la Temporada Infantil 2026 de la OEFA Chiapas compitan ante rivales de gran nivel, continúen su proceso de desarrollo y fortalezcan la representación del futbol americano chiapaneco fuera del estado.

Con este intercambio deportivo, la OEFA Chiapas reafirma su compromiso de brindar mayores espacios de crecimiento a sus atletas, fomentando el aprendizaje, la sana competencia y la proyección del talento estatal en escenarios de carácter regional.