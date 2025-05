Seis niños vencen el cáncer en hospital del IMSS

– Menores de entre 8 y 16 años concluyeron con éxito su tratamiento oncológico en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez y fueron dados de alta –

En Chiapas, seis menores de edad fueron dados de alta tras concluir exitosamente su tratamiento contra el cáncer en el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) del IMSS Bienestar, en Tuxtla Gutiérrez.

Durante cinco años, los menores mantuvieron un seguimiento médico riguroso para combatir distintos tipos de cáncer infantil, como tumor de Wilms (cáncer de riñón), retinoblastoma y leucemia linfoblástica aguda (LLA).

Como parte de la celebración, las y los niños tocaron la Campana de la Esperanza, símbolo de la victoria sobre la enfermedad.

Uno de los casos fue el de Ángel de Jesús, quien venció el cáncer tras estar intubado durante 22 días. Su madre, Victoria Méndez, compartió lo difícil que fue el proceso. “Cuando entré aquí no tenía ni para comer. Mi hijito estaba grave, y los doctores me decían que ya no podía respirar. Fue muy triste, pero Dios me ayudó”, expresó.

Ángel de Jesús ahora puede realizar actividades diarias con normalidad, aunque continuará bajo vigilancia médica para prevenir complicaciones.

Los menores tienen entre 8 y 16 años y son originarios de Berriozábal, Comitán, Ocosingo, Ocozocoautla, Ostuacán y Tuxtla Gutiérrez.

El personal médico del hospital reiteró el llamado a madres y padres de familia a acudir de inmediato ante cualquier sospecha, ya que el cáncer infantil, detectado a tiempo, puede ser curable.