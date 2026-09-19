Seis detenidos por ataque armado en Las Granjas

– Secretaría de Seguridad reportó la captura; la Fiscalía definirá si tuvieron participación en los hechos violentos –

Seis personas fueron detenidas durante un operativo desplegado tras los hechos violentos registrados la noche del viernes en la colonia Las Granjas, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

La intervención fue realizada por elementos de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal.

Las personas detenidas fueron identificadas como Richard “N”, Johnny “N”, Martha “N”, Carlos “N”, Iré “N” y Cristóbal “N”. De acuerdo con información preliminar obtenida durante el operativo, los asegurados habrían manifestado pertenecer a un grupo delictivo.

La Secretaría de Seguridad aclaró que los datos disponibles son de carácter preliminar y que será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar si los detenidos tuvieron participación en el ataque registrado en Las Granjas, así como definir su situación jurídica y la clasificación legal que corresponda.

Los seis quedaron a disposición de la autoridad competente mientras continúan las investigaciones. Hasta el momento no se ha informado qué grado de participación se atribuye a cada persona ni si existen más órdenes de captura o búsquedas relacionadas con estos hechos.

Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.