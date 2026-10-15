﻿Seguridad de Jalisco revisa actuación de 17 policías en marcha por el agua

• El secretario de seguridad estatal explicó que Asuntos Internos integra un expediente con más de 200 videos captados desde distintos ángulos

EFE

Jalisco.- El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que fueron identificados 17 policías que presuntamente incumplieron los protocolos e hicieron uso indebido de la fuerza durante el operativo del domingo 11 de octubre, en la manifestación por la calidad del agua potable en Guadalajara.

Durante una rueda de prensa este jueves, explicó que Asuntos Internos integra un expediente con más de 200 videos captados desde distintos ángulos. La revisión y las comparecencias han permitido identificar a agentes que “reaccionaron de forma desproporcionada y al parecer hicieron uso indebido de la fuerza”. Señaló que desde el lunes recibió la instrucción del gobernador de realizar una investigación exhaustiva.

Hernández González reconoció que hubo errores en la activación de los protocolos y que algunos oficiales actuaron impulsivamente, pese a que esa no era la indicación.

“Se generaron daños hacia quienes debíamos proteger para preservar su derecho a manifestarse”, expresó. Y añadió que esas conductas lastimaron la confianza de la ciudadanía.

El funcionario sostuvo que las fallas son asumidas por los responsables de las distintas áreas presentes en la conferencia, a quienes coordina como jefe directo. “Estas son fallas que asumimos todos los que estamos aquí presentes”, declaró; y agregó: “Lamentablemente, cuando falla uno, fallamos todos”.

Los 17 oficiales identificados ya fueron citados para declarar ante Asuntos Internos, y sus expedientes continúan en integración. Según explicó el secretario, las consecuencias podrían ir “desde una amonestación hasta una separación del cargo”, dependiendo del grado de responsabilidad de cada agente.

Juan Pablo Hernández aseguró que la respuesta institucional también abarcará las faltas o excesos que pudieran corresponder a los mandos.

“Mantendremos nuestra postura de cero tolerancia con aquellos policías que no cumplieron con su deber de salvaguardar a quienes ejercían su derecho a la libre manifestación”, afirmó.

El secretario señaló que colaborarán con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y entregarán la información que les sea requerida. También anunció ajustes a los lineamientos de actuación policial. “No vamos a permitir que esta situación vuelva a suceder”, sostuvo.

Para dicha revisión, convocó a legisladores, sociedad civil, colectivos, cámaras empresariales y especialistas en seguridad y derechos humanos. Precisó que existen protocolos nacional y estatal vigentes, que establecen niveles escalonados del uso de la fuerza y las condiciones para emplear herramientas y equipo, con el propósito de proteger tanto a manifestantes como a policías.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/ Francisco Guasco