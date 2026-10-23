Segundo premio de Lotería se vendió en Tuxtla

– Las dos series del número 55856 se enviaron a la capital chiapaneca; el premio es de un millón 440 mil pesos –

Tuxtla Gutiérrez apareció entre los puntos de venta favorecidos en el Sorteo Superior 2901 de la Lotería Nacional, celebrado el viernes 23 de octubre. Las dos series del billete 55856, ganador del segundo premio por un millón 440 mil pesos, fueron remitidas para su comercialización en la capital de Chiapas.

De acuerdo con la información difundida por Sociedad Noticias, el premio mayor correspondió al número 59720, con una bolsa de 17 millones de pesos distribuida en dos series. Una fue enviada a la Subgerencia Expendedora y la otra estuvo disponible a través de los canales electrónicos de venta.

En el caso del segundo premio, ambas series del número 55856 tuvieron como destino Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, el reporte señala dónde se enviaron los billetes, no confirma que hayan sido comprados ni que el dinero ya tenga un ganador identificado.

El sorteo también contempló reintegros para los billetes cuyas cifras terminaron en cero o seis. Quienes participaron pueden verificar sus números en la lista oficial de resultados y revisar las cantidades que correspondan a la serie o fracción adquirida.

Para cualquier trámite de cobro, es necesario conservar el billete y consultar las condiciones establecidas por la Lotería Nacional.