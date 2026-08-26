Secuestran a comitecos; aparecen muertos en Oaxaca

– Samuel Alejandro Solís y Mario Pineda fueron hallados cerca de los límites con Chiapas, con heridas visibles –

Dos hombres originarios de Comitán que habían sido privados de la libertad durante el martes fueron encontrados sin vida la mañana de este miércoles en territorio de Oaxaca, en una zona cercana a los límites con Chiapas.

Las víctimas fueron identificadas como Samuel Alejandro Solís Argüello, de 27 años, y Mario Pineda, de 50. De acuerdo con información policial, familiares y amigos habían comenzado a buscarlos después de perder contacto con ambos.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 06:40 horas en las inmediaciones del panteón municipal de la agencia Los Corazones, perteneciente a San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.

Los cuerpos presentaban heridas visibles y tenían el rostro cubierto con trapos. Junto a ellos también fue localizada una cartulina con un mensaje, cuyo contenido no fue dado a conocer en la información disponible.

Samuel Alejandro Solís Argüello había trabajado en el área jurídica del Ayuntamiento de Comitán. Mario Pineda era médico, conocido entre habitantes de la ciudad y también tenía vínculos con el ámbito gallístico.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que ambos hombres fueron asesinados.