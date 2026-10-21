Secretaría de Educación abre acervo editorial gratuito

– Presentó en la FIL Unach colecciones literarias y materiales educativos para consulta y descarga –

La Secretaría de Educación de Chiapas presentó durante la XIII Feria Internacional del Libro de la Unach un acervo editorial que puede consultarse y descargarse gratuitamente por internet. La iniciativa reúne libros, textos académicos y materiales para docentes y estudiantes, con el propósito de facilitar el acceso a la lectura en distintas regiones del estado.

Flor Marina Bermúdez Urbina, coordinadora de proyectos estratégicos para la alfabetización, encabezó la presentación en representación del secretario de Educación, Roger Mandujano. Explicó que una de las prioridades es digitalizar las publicaciones y hacerlas más fáciles de encontrar y utilizar.

Entre las colecciones disponibles están Lecturas que transforman, Chiapas Puede Leer Contigo, Voces Contemporáneas de Chiapas y Diálogos del Pensamiento Educativo de Chiapas. También se incluyen recursos didácticos del programa Chiapas Puede, dirigidos a fortalecer el aprendizaje y los procesos de alfabetización.

Bermúdez Urbina estuvo acompañada por el equipo editorial integrado por Fernando Trejo, Juan Olivares y Franco Escobar. La funcionaria invitó a conocer la cultura y la historia del estado a través de los libros.

Los materiales están disponibles sin costo en editorialsechiapas.com.mx para docentes, alumnos, investigadores y cualquier persona interesada.