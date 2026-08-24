﻿Se manifiestan en Palacio de Gobierno de Sinaloa contra Rocha Moya

• Este lunes 24 de agosto de 2026 se llevó a cabo una manifestación contra Rubén Rocha Moya en el Palacio de Gobierno de SinaloaPolítica

López-Dóriga Digital

Sinaloa.- Al menos 150 personas protestaron en la explanada del Palacio de Gobierno de Sinaloa para exigir que Rubén Rocha Moya no regrese a la gubernatura y que tampoco continúe su grupo político al frente de la entidad.

Poco antes de las 08:00 h del lunes 24 de agosto de 2026, ciudadanos, líderes empresariales y líderes políticos, llegaron a la explnada para desplegar una manta en color blanco con la leyenda “Fuera Rocha”, además de que también se escuchó fuerte el reclamo de “Fuera Rochismo”.

Dicha movilización fue convocada bajo el nombre “Manifestación por la Dignidad de los Sinaloenses” y ocurre en medio de la incertidumbre política que vive Sinaloa a raíz de la segunda licencia de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de la entidad.

El Congreso de Sinaloa avaló en la previa la segunda solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, quien pidió abandonar su cargo tras las críticas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, relacionadas con la decisión de retomar el puesto, tras ser acusado por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

La diputación local aprobó por unanimidad, en una sesión extraordinaria, el permiso para que el gobernador se separe de su cargo, que debería concluir por mandato constitucional el próximo 31 de diciembre de 2027.

“Por unanimidad, se aprueba la licencia en los términos solicitados por el Doctor Rubén Rocha Moya”, dijo el presidente del Congreso estatal, Manuel de Jesús Guerrero, quien remitió el expediente a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para emitir la propuesta del gobernador interino.

La Cámara baja leyó el documento en el que Rocha Moya solicitó renunciar por segunda ocasión, una decisión que hizo pública a través de un mensaje -en la red social X- la noche del sábado, mismo día en que Sheinbaum Pardo criticó la actuación del funcionario, sin mencionarlo directamente.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @Meganoticiascln