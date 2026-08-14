﻿Se descarrila vagón del Metro CDMX en taller de Ticomán

• El Metro CDMX detalló este 14 de agosto qué ocurrió en los talleres de Ticomán ubicados en la alcaldía Gustavo A. Madero

México.- Un vagón del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (CDMX) descarriló en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Dicho descarrilamiento ocurrió la mañana del viernes 14 de agosto de 2026 en las vías de prueba de los Talleres de Ticomán, poco antes de que el convoy comenzara su jornada en la Línea 3.

Por medio de un breve comunicado en sus redes sociales, el Metro CDMX indicó que este hecho ocurrió en la zona de maniobras de los citados talleres, “donde un tren que circulaba sin pasajeros salió de su posición en la vía durante maniobras internas”.

Se resaltó que en este incidente no se registraron personas lesionadas ni afectaciones al servicio de la Línea 3, el cual se indicó que opera con normalidad la mañana del viernes 14 de agosto.

El organismo capitalino destacó que su personal técnico trabaja en la reincorporación del vagón, mientras el área de Incidentes Relevantes realiza el análisis correspondiente para determinar las causas del incidente.

En redes sociales, se viralizaron varias imágenes del descarrilamiento del vagón del Metro capitalino.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Nmás