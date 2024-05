Se compromete Xóchitl Gálvez a dar Internet a comunidades con más de 100 habitantes

• Xóchitl Gálvez, candidata presidencial, se comprometió a que en su gobierno habrá internet en todo el país

México.- Al participar en el Foro de Internet 2024 en el que sociedad civil se enlazó para plantearle dudas y peticiones, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, se comprometió a que en su gobierno habrá internet en todo el país.

“Mi compromiso será que haya internet en todas las comunidades de más de 100 habitantes, tengo claro cómo lograrlo alianza con el sector privado, alianzas importantes con las comunidades para que llevemos la infraestructura con los municipios para que presten su infraestructura para que la renten pero que no sea un problema la falta de antenas que vayamos al 5G a toda la velocidad que apoyemos a la industria para que podamos pasar de la maquila a la mente que factura”, señaló.

Dijo que quiere ser la presidenta de la tecnología, la innovación y el desarrollo de México y con ello agilizar y optimizar los servicios.

“Que tengamos un gobierno digital que dejes de hacer trámites de horas que ya no te tengas que enfrentar a la corrupción, que si vas a licitar pues sea a través de internet y que no venga un funcionario a decirte oye pues si me das un moche te doy la licitación no, todo eso lo vamos a evitar con el uso de tecnología”.

Destacó que esta tecnología también servirá para el tema de salud, “vamos a entrarle de lleno a la telemedicina que puedas tener tu receta electrónica a que tu expediente clínico esté en tu propia tarjeta Y que el doctor no te esté preguntando oiga Y dígame todas las enfermedades que ha tenido usted”.

Refirió que “los niños van a poder aprender inglés sin importar dónde vivan, tener acceso a cierta capacitación en línea sobre muchísimos temas Y, lo más importante las escuelas las vamos a abrir en la tarde, 100 mil escuelas de tiempo completo donde va a funcionar un concepto que se va a llamar la aldea digital”.

Explicó que en esas aldeas los adultos mayores podrán aprender a usar tecnología, “ahí los niños van a aprender a usar un brazo robótico van a estudiar inteligencia Artificial, ahí los niños van a tener acceso a aprender otro idioma ese es el México en el que yo sueño, un México innovador un México de vanguardia un México que le permita a sus jóvenes acceder a un empleo”.

En las preguntas y respuestas, manifestó su preocupación ante el robo de identidad cada vez más frecuente y el uso indiscriminado de la información personal en las redes sociales.

“Lo primero que haría como presidenta es eso, impulsar una ley que permita regular lo que está pasando. Dos, necesitamos tener una especie de Fiscalía en materia de redes sociales para que veamos lo que está ocurriendo en todas las redes con posibles acosadores en otros países, esto es una cosa realmente importante para prevenir pues sobre todo el acoso la violencia hacia las mujeres”, refirió.

Destacó la importancia de fortalecer las aplicaciones de auxilio a las mujeres y mejorar el trabajo de la policía cibernética.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial