San Roque alista jícara de pozol más grande del mundo

– El evento será el 16 de agosto en el parque del barrio y estará abierto al público, vecinos y visitantes –

El Barrio de San Roque, en Tuxtla Gutiérrez, presentará el próximo 16 de agosto la que sus organizadores anuncian como la jícara de pozol más grande del mundo, durante una celebración abierta a habitantes y visitantes.

La actividad se realizará en el Parque San Roque y tendrá como eje una de las bebidas tradicionales de Chiapas. El objetivo, de acuerdo con el comité organizador, es reunir a la comunidad alrededor del pozol y resaltar su valor dentro de la identidad y la gastronomía local.

El evento es impulsado por el Comité de Participación Ciudadana del barrio, encabezado por Isaías Ballinas Barrios. En la organización también participan el tesorero Jorge Cruz y los vocales Dulce María, Candelaria, María Sánchez, Sonia Luna, Lupita Penagos, María Luisa Reyes, Sergio y la doctora Mirella.

La convocatoria está dirigida al público en general y busca convertir la presentación en una celebración comunitaria. Los asistentes podrán conocer la jícara, participar en las actividades preparadas y degustar pozol durante la jornada.

Hasta el momento no se han dado a conocer las dimensiones de la pieza, la cantidad de bebida que será preparada ni el horario exacto de la presentación. El comité indicó que después difundirá más detalles sobre la logística.