Salud pide a negocios de Chiapas que se regularicen

– La campaña Chiapas Regularízate busca corregir fallas sanitarias y evitar corrupción en revisiones a comercios –

La Secretaría de Salud de Chiapas llamó a empresarios y comerciantes de Tuxtla Gutiérrez a poner en regla sus negocios mediante la campaña Chiapas Regularízate. La estrategia busca que los establecimientos cumplan las normas sanitarias y evitar riesgos para quienes utilizan sus servicios.

Durante un encuentro con representantes del sector empresarial, el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, explicó que las revisiones abarcan documentación, instalaciones, medidas de higiene y otras condiciones exigidas por la ley.

El funcionario señaló que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios es la encargada de verificar el funcionamiento de negocios de distintos giros. Aseguró que la regularización también debe servir para cerrar espacios a prácticas de corrupción. “El mensaje claro y contundente del gobernador Eduardo Ramírez es acabar con la corrupción”, afirmó.

Avendaño Bermúdez sostuvo que las inspecciones deben aplicarse con transparencia y sin dejar de exigir el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. “Se va a aplicar la ley, pero en beneficio del gremio”, expresó.

Al encuentro acudieron representantes de Canirac, Canacintra, Canaco y agrupaciones de bares, hoteleros e industriales de la masa y la tortilla. Los asistentes manifestaron su disposición a participar en la campaña y mantener el diálogo con las autoridades.