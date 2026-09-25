Rutas y bases de transporte tendrán más vigilancia

– SSP y SMyT compartirán información para detectar riesgos y reforzar la prevención en el transporte –
La Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Secretaría de Movilidad y Transporte reforzaron su coordinación para compartir información sobre rutas, bases y zonas que requieren mayor atención en materia de seguridad.
El acuerdo fue encabezado por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la SSP, y Albania González Pólito, secretaria de Movilidad y Transporte, quienes formalizaron un convenio para sumar capacidades y mejorar las acciones preventivas en el transporte público y concesionado.
Aparicio Avendaño señaló que el sector transportista es clave para la movilidad y el desarrollo del estado, por lo que planteó mantener comunicación permanente con quienes trabajan diariamente en las carreteras y ciudades de Chiapas.
Por su parte, González Pólito destacó que el intercambio de información permitirá conocer con mayor rapidez lo que ocurre en rutas y bases, especialmente en puntos donde existan riesgos o situaciones que requieran atención.
El convenio busca que ambas dependencias coordinen acciones de prevención, atención y seguimiento, además de facilitar el flujo de información entre autoridades y transportistas.
En la firma participaron también funcionarios de las áreas de seguridad, transporte y asuntos jurídicos de ambas dependencias.