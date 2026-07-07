Ruta 1 de San Cristóbal pide capacitar choferes

– Concesionarios plantearon talleres para prevenir, detectar y denunciar violencia dentro de las unidades –

Representantes de la Ruta 1 de San Cristóbal de Las Casas sostuvieron una mesa de trabajo con la Secretaría de Movilidad y Transporte para plantear inquietudes sobre el servicio y dar seguimiento a su solicitud de capacitar a operadores del transporte público en prevención, detección y denuncia de casos de violencia dentro de las unidades.

La reunión fue encabezada por la titular de la SMyT, Albania González Pólito, acompañada por el coordinador de Enlace, Hugo Enrique Garay Ramírez. Durante el encuentro, las autoridades escucharon dudas y planteamientos de las y los concesionarios, además de establecer acuerdos encaminados a mejorar el servicio en este municipio.

Uno de los puntos centrales fue la petición de talleres para choferes, con el fin de que puedan identificar situaciones de violencia y sepan cómo actuar o reportarlas cuando ocurran al interior del transporte público. El planteamiento busca que las unidades no solo presten un servicio más ordenado, sino también más seguro para quienes las utilizan todos los días.

La dependencia estatal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de modernización del transporte, basada en capacitación, profesionalización y diálogo con el gremio.