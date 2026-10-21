RSP fortalece su estructura

PALABRAS CLARAS

Silvano Bautista

Con el firme objetivo de consolidar una presencia territorial sólida y cercana a la ciudadanía, el dirigente estatal del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, ha intensificado una intensa gira de trabajo enfocada en la toma de protesta y organización de los comités municipales en diversas regiones de la entidad.

En sus recorridos por distintas comunidades y municipios, como parte de la estrategia de expansión partidista, Aguilar Gordillo ha enfatizado que el instituto político mantiene una directriz clara: hacer una política de territorio y no de escritorio, priorizando las demandas reales de las comunidades locales.

Durante los encuentros sostenidos con liderazgos comunitarios, sectores juveniles y estructuras sociales, el dirigente estatal ha destacado la importancia de otorgar autonomía y voz a las regiones en la toma de decisiones públicas.

Hoy RSP reafirma su compromiso: política con el pueblo y para el pueblo, con dignidad y respeto a la historia e identidad de cada rincón de Chiapas»*, señaló Aguilar Gordillo ante simpatizantes y miembros de los nuevos consejos de participación municipal.

La estrategia de integración de comités impulsada bajo su dirigencia busca estructurar bases sólidas de cara a la participación democrática, abriendo espacios de interlocución directa donde converjan tanto liderazgos históricos como las nuevas generaciones de ciudadanos interesados en la vida pública del estado.

LIBRO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA DEL STAUNACH

En el marco de la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas (FIL UNACH), se llevó a cabo la presentación oficial del libro que recupera y documenta la memoria histórica del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UNACH (STAUNACH).

La obra, escrita por Homero Samayoa Recinos y Emir López González, rinde un homenaje al legado y trayectoria de los hombres y mujeres que han formado parte fundamental de esta organización sindical a lo largo de los años.

Durante la presentación encabezada por los autores, se destacó la importancia de rescatar la identidad y las luchas del personal administrativo, reconociendo su valioso aporte al desarrollo institucional de la máxima casa de estudios del estado.

EDIL DE TAPILULA SE REÚNE CON BERMÚDEZ

El edil de Tapilula, Rossemberg Díaz se reunió con Fernando Bermúdez, jefe de la oficina de la gubernatura, a quien definió como un hombre con sabiduría y voluntad de ayudar.

Platicamos, dijo, temas relevantes para el crecimiento y transformación de nuestro hermoso municipio, siempre con justicia y humanismo, para seguir dejando un legado al pueblo que nos eligió y nos dio su confianza.

El munícipe, dijo que él y su administración siguen firmes con la visión del Gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, de trabajar cercano al pueblo, hombro con hombro, con compromiso y resultados. Tapilula avanza cuando se trabaja en equipo, con experiencia y madurez, concluyó.