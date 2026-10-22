Rompe cristales de auto para robar equipo en Tuxtla

– Mario “N” fue aprehendido por el robo de una computadora y accesorios de un vehículo estacionado en el Centro –

Mario “N” fue detenido por su presunta participación en un robo cometido contra un automóvil estacionado en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Según la Fiscalía General del Estado, el hombre rompió los cristales del vehículo para llevarse equipo de cómputo y diversos accesorios.

El hecho ocurrió el 16 de octubre de 2026, cuando Edmundo “N” dejó su unidad estacionada en la colonia Centro. De acuerdo con la investigación, el señalado aprovechó que el automóvil estaba sin su propietario para causar daños en las ventanas y sustraer los objetos que se encontraban dentro.

Tras las indagatorias, agentes de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión contra Mario “N”, a quien se atribuye el delito de robo con violencia.

El detenido quedó a disposición del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de El Amate, autoridad que deberá resolver su situación jurídica. Hasta el momento no se han dado a conocer el valor de lo robado ni mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

La investigación continuará ante las autoridades judiciales; la detención no implica una declaración de culpabilidad.