Roger Waters empieza a despedirse de los escenarios

• Con 12 pantallas y 650 m², proyectan imágenes y mensajes que refuerzan el significado de las canciones

Estados Unidos.- Roger Waters, fundador y mente creativa de Pink Floyd, anunció el estreno mundial de This Is Not a Drill: Live From Prague, su nueva película-concierto que llegará a salas de cine el 23 de julio.

Descrito como su “primera gira de despedida”, This Is Not a Drill: Live From Prague es una potente crítica a la distopía corporativa contemporánea, dedicada a “nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo que están comprometidos en la batalla existencial por el alma de la humanidad”, destacó el músico en un comunicado

La película, filmada en 8K y con mezcla de audio mejorada, reúne 20 canciones clásicas de Pink Floyd y de Waters, como Us & Them, Comfortably Numb, Wish You Were Here y Is This The Life We Really Want?, además de su tema reciente The Bar.

Acompañado por una banda de músicos destacados como lo son Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Joey Waronker, Robert Walter, Shanay Johnson, Amanda Belair y Seamus Blake, Waters ofrece una experiencia sensorial, política y filosófica que invita a proteger y amar el planeta.

This Is Not a Drill: Live From Prague, muestra el show del exPink Floyd en el O2 Arena de Praga, grabado el 25 de mayo de 2023, y es dirigido por su colaborador de años, Sean Evans.

Esta es una producción fuera de lo común, ya que la sensación de control se ve reforzada por el escenario de 360°.

Este proporciona intimidad y permite a los artistas tocar para todos los públicos en círculo. Con un centro rectangular y pasarelas que se extienden a cada lado, creando una cruz alargada. Sobre él se encuentra un conjunto de pantallas LED gigantes con la misma configuración.

Compuestas por 12 superficies y con una superficie total de 650 metros cuadrados, proyectan numerosas imágenes y mensajes que refuerzan de forma vívida y contundente el significado de las canciones. Gracias a su tamaño y ubicación, las pantallas se pueden ver desde todo el recinto y promueven una producción vibrante con la máxima participación del público.

Por su parte, el soundtrack estará disponible el 1 de agosto bajo Legacy Recordings.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial