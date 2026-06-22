Roca cae sobre vivienda por lluvias en Bella Vista

– Protección Civil revisó los daños en la casa y pidió a la familia mantenerse fuera de la zona afectada –

Una piedra de gran tamaño se desprendió de una ladera y cayó sobre una vivienda en el municipio de Bella Vista, luego de las lluvias constantes registradas en la zona. El reporte fue atendido este lunes 22 de junio por elementos de Protección Civil Municipal.

Al llegar al lugar, el personal revisó la estructura para conocer el alcance de los daños materiales. La roca impactó la casa y dejó afectaciones que obligaron a realizar una inspección más detallada, sobre todo por la cercanía de la ladera y el riesgo de que el terreno siguiera inestable.

Protección Civil informó que, pese al golpe contra la vivienda, no se registraron personas lesionadas. La atención se concentró en verificar las condiciones del inmueble y en prevenir que la familia permaneciera en un punto donde pudiera presentarse otro desprendimiento.

Como medida de seguridad, las autoridades recomendaron a los habitantes mantenerse fuera de la zona afectada mientras concluyen las evaluaciones de riesgo. La indicación busca proteger a la familia hasta que se determine si la vivienda puede ser ocupada de nuevo o si existe peligro por las lluvias.