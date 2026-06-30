Roban portafolio y balean Presidencia de Cacahoatán

– Un trabajador municipal salía de una sucursal bancaria cuando dos sujetos en moto le arrebataron el portafolio –

Un trabajador del Ayuntamiento de Cacahoatán fue despojado de un portafolio luego de salir de una sucursal bancaria del centro del municipio, en un robo que además dejó un disparo contra uno de los cristales de la Presidencia Municipal.

De acuerdo con la información disponible, el empleado municipal acababa de realizar un retiro bancario cuando fue interceptado por dos personas que viajaban en una motocicleta. Los sujetos le quitaron el portafolio y escaparon del lugar antes de que pudieran ser detenidos.

Durante el robo, uno de los presuntos responsables accionó un arma de fuego y el disparo impactó en un cristal del edificio de la Presidencia Municipal. Pese al movimiento que había en la zona, no se reportaron personas lesionadas por el ataque.

Versiones preliminares señalan que el dinero retirado presuntamente sería utilizado para el pago de la nómina del Ayuntamiento; sin embargo, hasta ahora no se informó de manera oficial cuánto dinero fue robado ni si el recurso ya estaba plenamente identificado por las autoridades.

Tras el reporte, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda en distintos puntos de Cacahoatán, pero hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas. La Fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer el robo e identificar a los dos responsables.