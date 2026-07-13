Riña familiar deja a hombre apuñalado en Cintalapa

– Protección Civil lo trasladó al hospital; la agresión habría ocurrido tras una discusión con alcohol –

Un hombre de aproximadamente 50 años fue trasladado a un hospital la noche del domingo en Cintalapa, luego de ser herido con arma blanca dentro de un domicilio ubicado en la zona urbana norte de la cabecera municipal.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona lesionada. Al llegar, los socorristas revisaron al hombre y confirmaron que presentaba una puñalada a la altura del pecho, por lo que fue atendido de inmediato y llevado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, los médicos valorarían si la lesión ponía en riesgo su integridad física. Hasta el momento no se detalló la gravedad de la herida ni el estado de salud del paciente después de su ingreso.

Las primeras versiones apuntan a que la agresión habría ocurrido durante una riña entre familiares, presuntamente derivada de la ingesta de alcohol. Autoridades de la Fuerza Estatal Preventiva también acudieron al domicilio para recabar datos sobre lo ocurrido y conocer cómo inició la pelea.

Se espera que el hombre lesionado presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. No se informó si la persona señalada como agresora ya fue detenida.