﻿Ricardo Monreal no buscará la reelección en 2027

• El coordinador parlamentario también descartó incorporarse a otro partido político o crear una asociación civil tras concluir su actual encargo

López-Dóriga Digital

México.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que no buscará la reelección como diputado federal en 2027 y señaló que puso su curul a disposición de la dirigencia nacional del partido.

Durante una conferencia, Monreal explicó que no se inscribió en el proceso interno de Morena para definir las candidaturas a diputaciones federales rumbo a las elecciones de 2027.

El legislador afirmó que tomó esta decisión al considerar que el partido atraviesa un momento en el que debe privilegiarse la unidad por encima de las aspiraciones personales.

“No me inscribí porque sostengo que es un momento muy importante de Morena, es un momento en el que tenemos que entregar todo lo que sea indispensable para mantener la unidad”, señaló.

Monreal agregó que, a su consideración, la prioridad debe ser contribuir al movimiento y mantener las posiciones electorales que actualmente tiene Morena.

“No se trata de ambiciones o aspiraciones personales, sino si es que ayudas al movimiento para mantener la mayoría o el gobierno”, expresó.

El coordinador parlamentario también descartó incorporarse a otro partido político o crear una asociación civil tras concluir su actual encargo. Indicó que, en adelante, tiene previsto dedicarse a la academia.

La decisión se produce rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovará la Cámara de Diputados, además de otros cargos de elección popular.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Especial