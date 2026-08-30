﻿Riada en Nepal deja 804 muertos y más de 3 mil desaparecidos 

• El gobierno nepalí informó que las cifras de víctimas, desaparecidos y daños siguen sujetas a cambios a medida que continúan las operaciones de búsqueda y verificación

China.- La riada del pasado 26 de agosto en la frontera de Nepal ha dejado hasta ahora 804 fallecidos, una cifra compuesta por las 788 víctimas mortales reportadas por las autoridades nepalíes, sumadas a los 16 decesos informados por China.

El último balance nepalí, publicado por la Policía en redes sociales, mantiene las cifras anteriores de 239 heridos y 2 mil 502 desaparecidos.

Del lado chino, las autoridades dan cuenta de 546 personas sin localizar, lo que deja un total conjunto de 3 mil 48 desaparecidos, centenares de turistas extranjeros.

El Gobierno nepalí, que informó haber recibido bolsas para cadáveres herméticas de socios internacionales, recalcó que las cifras de víctimas, desaparecidos y daños siguen sujetas a cambios a medida que continúan las operaciones de búsqueda y verificación.

Más de 19 mil 800 efectivos del Ejército y la Policía se han desplegado en el país para continuar con las operaciones de rescate en la quinta jornada, en la que sigue siendo una prioridad dar con el paradero de miles de personas, especialmente en las centrales hidroeléctricas que quedaron sepultadas y donde se teme que estén atrapados más de 900 trabajadores.

Nepal afirma que ya ha rescatado a 8 mil 730 personas en total, entre ellas a 279 en helicóptero desde los proyectos hidroeléctricos y 227 extranjeros.

Los cuerpos que no han podido ser identificados están depositados en 21 hospitales de varios distritos, mientras ya han empezado los enterramientos de algunos de ellos ante la descomposición de los cuerpos.

Según el último balance del Ministerio chino de Gestión de Emergencias, la nueva represa natural formada por un corrimiento de tierra en la zona afectada por la riada ha comenzado a desaguar de forma natural y está ya «prácticamente vaciada» en el suroeste del Tíbet.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/N. Shrstha