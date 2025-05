Revisión del T-MEC frenará incertidumbre: Marcelo Ebrard

• Ebrard presentó el programa Hecho en México con la suma de varios bancos

México.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el avanzar con la revisión del T-MEC en el segundo semestre frenará la incertidumbre que tenemos en este momento.

“Creo que entre más rápido se reduzca la incertidumbre, es mejor para la inversión y para nuestra vida cotidiana. Entonces, en el segundo semestre, lo que estoy estimando es que vamos a tener ya pláticas con miras a que la revisión sea lo más pronto que se pueda. Es decir, que nos pongamos de acuerdo pronto”.

Explicó que para el inversionista, para el consumidor, para todas y para todos, la revisión del acuerdo ayudará a que no se tenga incertidumbre.

Aseguró que están en el mismo acuerdo en Estados Unidos, “yo diría que el tono, bueno, desde luego que ha habido puntos de diferencia y los va a seguir habiendo, pero ha sido un tono crecientemente cordial.

«De parte del Secretario de Comercio yo he encontrado una persona razonable, una persona que escucha argumentos, puede que no esté de acuerdo, pero los escucha, toma nota y en lo que ha podido ha facilitado este diálogo. Hoy la mayor parte de nuestro comercio no tiene aranceles entre México y Estados Unidos”.

Ebrard presentó el programa Hecho en México con la suma de las bancos Stori, Kapital Bank y Banco Dondé y MasterCard.

Se espera que esos grupos financieros lancen la tarjeta electrónica “Movimex” para hacer compras, ahorrar y pagar los transportes públicos del Estados de México y Ciudad de México, además de que los usuarios se les dará acceso a créditos seguros”.

“Sólo 37% de la población en México tiene acceso al crédito… 37% es una realidad que nos interesa modificar porque no puede haber crecimiento económico sin acceso al crédito”.

Con información de 24 Horas

