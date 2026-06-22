Revisan bares y cantinas en operativo en Copoya

– Fiscalía y autoridades inspeccionaron seis negocios; detectaron incumplimientos en cinco refrigeradores –

Autoridades estatales y municipales realizaron un operativo de inspección en bares y cantinas de la zona metropolitana, con el propósito de revisar el cumplimiento de la normatividad, prevenir delitos y mantener el orden en este tipo de establecimientos.

La acción fue encabezada por la Fiscalía de Distrito Metropolitano y se desarrolló con seis células de trabajo. En total participaron 84 elementos y 16 vehículos oficiales, que recorrieron distintos negocios para realizar supervisiones e inspecciones a comensales.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el operativo se revisaron seis establecimientos. Como resultado, las autoridades hicieron la clausura simbólica de cinco refrigeradores, luego de detectar incumplimientos durante las verificaciones.

En las acciones participaron elementos de la Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y policías municipales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Suchiapa. También acudió personal de la Dirección de Verificaciones y Clausuras y de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud.

La Fiscalía informó que estas revisiones buscan inhibir conductas delictivas y verificar que los negocios operen conforme a las reglas vigentes.