﻿Reúnen firmas para excluir a Argentina del Mundial

• Una petición en línea para expulsar a Argentina de la Copa del Mundo reunió 28 millones 997 mil 266 firmas de aficionados en 170 países.

24 Horas

Estados Unidos.- La campaña titulada Argentina Out acusa a la FIFA y a los cuerpos arbitrales de un supuesto favoritismo hacia la selección, al recopilar videos de jugadas e infracciones para justificar su molestia tras partidos clave del torneo.

Tras el cierre, los creadores publicaron el mensaje: «La FIFA nos ignoró, pero España cumplió», al tiempo que pidieron que se excluya al equipo del torneo de forma permanente. Luego de que el órgano rector del fútbol internacional confirmara que investiga altercados ocurridos en la cancha tras la final del Mundial 2026, protagonizados por jugadores de Argentina, la controversia se reavivó.

«Más de 23 millones de personas de 170 países firmaron esta petición en menos de una semana. La FIFA nos ignoró, pero España cumplió. Gracias, España», indicaron.

Sin embargo, se trata de un movimiento digital que, por el momento, no tiene ningún peso legal ni injerencia oficial para modificar los resultados deportivos o la participación del equipo en la Copa del Mundo.

Con información de 24 Horas

Foto: Reuters