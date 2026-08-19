Retiran autos abandonados de calles en Tuxtla

– Autoridades remitieron cinco unidades al corralón tras vencer los plazos y emitieron avisos a otros propietarios –

La Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez activó operativos de limpieza vial en diversas colonias de la capital chiapaneca, enfocados en ubicar y retirar vehículos abandonados que obstaculizan la circulación o representan un riesgo para los peatones.

Durante los recorridos realizados por el personal operativo, los agentes notificaron formalmente a cuatro propietarios sobre reportes ciudadanos para que retiren sus unidades de la vía pública.

Asimismo, la dependencia coordinó la remisión de cinco automóviles hacia los encierros oficiales, luego de que vencieran los plazos legales otorgados a los dueños sin que atendieran los requerimientos ni reubicaran los vehículos.

La corporación municipal explicó que estas acciones buscan liberar las vialidades, prevenir puntos de inseguridad y evitar que los autos en desuso se conviertan en focos de infección o tiraderos de basura en los barrios capitalinos.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a sumarse a estas tareas de orden urbano, manteniendo limpios los frentes de sus domicilios e informando sobre chatarra abandonada en la vía pública mediante la línea directa de atención ciudadana 072 para programar las visitas de inspección.