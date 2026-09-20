Intenta robar calzones y lo detienen en Las Margaritas

– Los propietarios lo sorprendieron con varios calzones y lo amarraron hasta entregarlo a elementos de seguridad –

Un joven fue retenido durante la madrugada del sábado dentro de una vivienda del barrio de Guadalupe, en el municipio de Las Margaritas, luego de que los propietarios lo sorprendieran presuntamente sustrayendo objetos del inmueble.

De acuerdo con los afectados, el hombre llevaba algunos utensilios de cocina y calzones cuando fue descubierto dentro de la casa. Ante el temor de que escapara, los propietarios decidieron sujetarlo de pies y manos mientras solicitaban la presencia de las autoridades.

En una imagen difundida se observa al joven sentado en el patio de la vivienda con las extremidades amarradas mediante una cuerda, mientras permanecía bajo vigilancia de los habitantes del domicilio.

Posteriormente, fue entregado a elementos policiacos para que quedara a disposición de la autoridad correspondiente. El detenido dijo llamarse Alfredo.

Hasta el momento no se ha informado si los propietarios presentaron una denuncia formal ni qué objetos fueron recuperados durante la intervención. Tampoco se dio a conocer si el detenido estaría relacionado con otros hechos similares registrados en la zona.

Los afectados pidieron a los vecinos mantenerse atentos y reforzar las medidas de seguridad en sus viviendas.