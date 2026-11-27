– Familiares y padres de familia acudieron a su segunda audiencia y pidieron su libertad; el proceso sigue abierto –

Familiares, padres de familia y habitantes del cantón Vega de Tepuzapa, en Tuzantán, acudieron este jueves al Juzgado de Control y Enjuiciamiento de Huixtla para respaldar a un profesor que enfrenta un proceso penal por el presunto delito de pederastia.

El docente, Magobet Manuel Juárez, fue detenido el lunes 23 de noviembre, alrededor de las dos de la tarde. Durante su segunda audiencia estuvo acompañado por un grupo encabezado por su esposa, Francisca Soto, e integrantes del comité de educación de la comunidad.

Los asistentes pidieron su libertad y aseguraron confiar en que la defensa presentará pruebas para desvirtuar la acusación. También señalaron que el maestro lleva cerca de 30 años en el magisterio, siete de ellos en la primaria Manuel Ignacio Altamirano de Vega de Tepuzapa.

Algunos simpatizantes cuestionaron la denuncia y mencionaron presuntos conflictos anteriores de la denunciante con otros docentes.

El procedimiento judicial continúa y serán las autoridades quienes determinen lo ocurrido. Mientras se desarrolla el caso, deben respetarse tanto la presunción de inocencia del acusado como los derechos de la persona denunciante.