Rescatan a siete víctimas de secuestro virtual en TGZ

– Tres menores estaban entre las víctimas; los extorsionadores exigían 500 mil pesos y llamaban desde un penal –

Siete personas, entre ellas tres menores de edad, fueron localizadas sanas y salvas en Tuxtla Gutiérrez después de ser víctimas de una extorsión telefónica en la modalidad de secuestro virtual, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la denuncia, las víctimas habían salido de viaje el 20 de agosto en un Nissan Sentra rentado con destino a San Cristóbal de Las Casas. Posteriormente, sus familiares comenzaron a recibir llamadas y mensajes de personas que se identificaron como integrantes de un grupo delictivo y exigían 500 mil pesos a cambio de dejarlos en libertad.

Las autoridades establecieron que las llamadas provenían del penal de Altamira, Tamaulipas, y desplegaron tres células de búsqueda en hoteles y hostales cercanos al Parque de la Marimba.

El 24 de agosto, en la colonia Moctezuma, ubicaron el vehículo y encontraron a las siete personas en su interior. Una de las víctimas relató que permaneció toda la noche en comunicación con un hombre que la amenazó con hacer daño a sus hijos y la obligó a realizar depósitos.

Las víctimas fueron trasladadas a la Unidad Especializada para Combatir el Delito de Extorsión, donde recibieron atención y asesoría jurídica.