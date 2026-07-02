﻿Rescatan a hombre a 8 días de los sismos en Venezuela

• Hernán Gil fue recuperado con vida tras permanecer más de una semana en un paso subterráneo con 140 toneladas de escombros encima

EFE

Venezuela.- La mañana de este 2 de julio, ocho días después de los dos sismos en Venezuela, fue rescatado un hombre, hecho calificado como “un milagro” por los propios rescatistas.

Hernán Gil fue rescatado de un edificio de La Guaira, tras casi 72 horas de labores.

El hombre había quedado atrapado en la caseta de vigilancia del edificio ubicado en la localidad de Catia La Mar donde trabajaba, después de los terremotos magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio.

El rescate comenzó a las 10:00 h local del lunes y desde entonces un grupo de 100 rescatistas, entre ellos costarricenses, mexicanos, chilenos, estadounidenses, portugueses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación.

Un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica explicó a EFE que el vigilante se encontraba en un “paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima”.

Después de ser rescatado, Hernán Gil fue trasladado al Hospital de Clínicas Caracas, donde una tomografía arrojó que presenta una luxación de clavícula izquierda.

También fue diagnosticado con pequeñas bandas de atelectasia, hematoma subgaleal parietal izquierdo, leve sinusitis inflamatoria etmoidal y frontal.

Aunque se reporta en buen estado de salud y consciente, el hombre permanecerá en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Los rescatistas internacionales calificaron de milagro el rescate de Hernán Gil.

“Para nosotros es un milagro y cómo me siento, es increíble, es increíble, no nos lo creemos, pero hoy por hoy podemos decir don Hernán va a estar con su familia próximamente, entonces nos damos por servidos aquí en Venezuela”, dijo a EFE, Allan Madrigal, integrante de la Cruz Roja de Costa Rica.

El rescatista Madrigal subrayó la importancia de “insistir, insistir, insistir” para que el rescate fuera seguro y no irse “por el camino fácil”.

Por su parte, Vincenzo Borgna, del equipo USAR (Urban Search and Rescue, por sus siglas en inglés) de los Bomberos de Chile, señaló a EFE que fue un trabajo “extremadamente complejo” en el que hicieron un túnel de seis metros para poder tener contacto con una cámara y posteriormente pasar la hidratación a través de una tubería de una manguera.

“Eso es lo que nos permitió tener un rescate prologando y seguro”, subrayó.

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana señaló en un comunicado que las maniobras para rescatar a Hernán Gil estuvieron guiadas por un mismo objetivo: preservar la vida.

Cruz Roja Mexicana reconoce y agradece el profesionalismo, la entrega y la colaboración de todas las instituciones y personas que hicieron posible este rescate, reafirmando que, mientras exista una posibilidad de vida, el compromiso humanitario nunca se detiene”, refirió la Cruz Roja Mexicana.

Con información de EFE

Foto: @CruzRojaCRC