Reprobados en seguridad ediles de Tuxtla y Tapachula

– En evaluación tampoco les va nada bien; Ángel Torres y Yamil Melgar también recibieron bajas calificaciones –

La percepción de inseguridad aumentó en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula entre marzo y junio de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

En la capital chiapaneca, el porcentaje de habitantes que se siente inseguro pasó de 64.7 a 70.6 por ciento. En Tapachula, el incremento fue mayor: subió de 65.6 a 73.8 por ciento, lo que refleja una preocupación creciente por robos, extorsiones y fraudes.

La evaluación de los gobiernos municipales tampoco salió bien. En Tuxtla Gutiérrez, gobernada por Ángel Torres, solo 35.8 por ciento de la población considera que el Ayuntamiento resuelve de manera efectiva los problemas prioritarios. En Tapachula, bajo el mando de Yamil Melgar, la cifra baja a 20.4 por ciento, uno de los resultados más bajos entre las dos ciudades medidas en Chiapas.

A la inseguridad se suma el malestar por servicios públicos deficientes. Los habitantes señalaron calles sin alumbrado, baches en avenidas principales, fugas de agua y cortes constantes en el suministro como problemas que afectan su vida diaria.

La falta de iluminación también alimenta la sensación de riesgo durante la noche, mientras el deterioro de las calles y las fallas en el abasto de agua aumentan el descontento con los ayuntamientos.

Los resultados muestran que en las dos principales ciudades del estado no solo crece el temor al delito, también cae la confianza en la capacidad de sus autoridades para resolver problemas básicos.