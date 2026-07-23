﻿Reportan cierre temporal de Taylor Farms en México 

• Taylor Farms suspendió temporalmente las operaciones de su planta de procesamiento ubicada en Guanajuato, tras brote de diarrea explosiva

México.- La firma Taylor Farms suspendió temporalmente las operaciones de su planta de procesamiento ubicada en Guanajuato, luego de que autoridades sanitarias de Estados Unidos la vincularan con la investigación de un brote de ciclosporiasis que provoca diarrea explosiva y afecta a varios estados del país.

Se sabe que la instalación procesa bolsas de lechuga iceberg troceada de cinco libras (2.25 kilogramos) que se distribuyen a clientes como Taco Bell, Sysco y otras empresas del sector alimentario.

La suspensión ocurre días después de que la compañía anunciara, el 17 de julio, el retiro voluntario del mercado de algunos lotes de este producto como medida preventiva.

El brote, causado por el parásito Cyclospora, ha registrado un aumento constante en los últimos meses en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las autoridades estadounidenses investigan casos detectados en al menos cinco estados, mientras que los CDC señalaron que existe una relación entre los contagios y la lechuga iceberg servida en algunos restaurantes de Taco Bell.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que el rastreo de la cadena de suministro apunta a productos de Taylor Farms procesados en el centro de México.

Pese a las investigaciones en curso, el secretario de Salud de México, David Kershenobich, aseguró esta semana que hasta el momento no existe evidencia científica que demuestre que la lechuga mexicana haya sido la causa del brote.

La suspensión temporal de la planta de Taylor Farms representa una medida preventiva mientras avanzan las indagatorias, en un caso que pone nuevamente bajo escrutinio los controles sanitarios en la cadena de suministro de productos frescos destinados al mercado estadounidense.

Con información de 24 Horas

Foto: Magnific