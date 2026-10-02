Reportan caída de aeronave; hay lesionados

– El aviso llegó al C5 la noche del jueves; cuerpos de seguridad y auxilio se movilizaron hacia la zona ubicada en Mazatán –

La noche del jueves se reportó la caída de una aeronave en el municipio de Mazatán, Chiapas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio hacia la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el aviso ingresó alrededor de las 22:00 horas al C5, desde donde se canalizó la emergencia a las instituciones correspondientes para verificar lo ocurrido.

De manera preliminar, se informó que había personas lesionadas tras el percance, aunque hasta el momento no se ha confirmado cuántos ocupantes viajaban en la aeronave ni la gravedad de las lesiones.

Tampoco se precisó qué tipo de aeronave estaría involucrada ni las circunstancias en que ocurrió la caída.

Elementos de seguridad y personal de auxilio se trasladaron al punto señalado para realizar las primeras labores de atención y establecer con mayor precisión lo sucedido.

Hasta el cierre de esta información no se había emitido un parte oficial con mayores detalles sobre el accidente, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información.