﻿Renault va por eliminar 800 puestos de trabajadores

• El fabricante tiene la intención de contratar a entre 150 y 200 nuevos ingenieros

Francia.- El fabricante de automóviles Renault anunció el miércoles un plan de bajas voluntarias para suprimir 800 puestos de ingenieros en Francia antes de «finales de 2027» para hacer frente a la competencia china.

«Los constructores chinos aumentan significativamente sus cuotas de mercado en Europa: era menos del 3% en 2024, es del 8,8% a finales de mayo», explicó a los periodistas el responsable mundial de tecnologías (CTO) del grupo, Philippe Brunet.

«Estas cuotas de mercado se explican por productos con contenidos tecnológicos significativos y costos también muy competitivos (…) Nosotros, debemos ser capaces de ser competitivos», añadió.

Pese a las bajas voluntarias, el fabricante tiene la intención de contratar a entre 150 y 200 nuevos ingenieros.

El grupo Renault cuenta con 11 mil ingenieros en el mundo, de los cuales la mitad se encuentran en Francia, sobre un total de 100 mil empleados.

Con información de 24 Horas

Foto: Reuters