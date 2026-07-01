﻿Remesas mantienen tendencia al alza pese a caída en número de envíos

• En mayo, México captó 5 mil 611 millones de dólares en remesas, un aumento interanual del 3.8 %; respecto al mes anterior, crecieron 6.7 %

Estados Unidos.- México recibió 25 mil 287 millones de dólares en remesas en los primeros cinco meses de 2026: un aumento interanual del 2.8 %, con lo que mantiene una tendencia al alza, tras casi un año de descenso en los ingresos luego del endurecimiento de políticas antimigratorias de Estados Unidos; informó este miércoles el Banco de México (Banxico).

A México llegaron 520 millones de dólares más que los 24 mil 588 millones de dólares recibidos en los primeros cinco meses de 2025, detalló Banxico.

Sin embargo, el número de operaciones cayó 2.3 % hasta 62.99 millones, de las cuales 99.2 % fueron transferencias electrónicas.

Tan sólo en mayo, México captó 5 mil 611 millones de dólares en remesas, un aumento interanual del 3.8 %.

Además, respecto al mes anterior, las remesas aumentaron 6.7 %.

En el quinto mes de 2026, hubo una disminución interanual del 1.7 % en el número de remesas recibidas, hasta las 13.9 millones de operaciones, pero el monto promedio aumentó un 5.6 % hasta los 404 dólares.

Por otro lado, Banxico informó de que los residentes en México enviaron al exterior remesas por un valor de 108 millones de dólares, igual a un aumento interanual del 25.9 %.

Durante 2025, México recibió 61 mil 791 millones de dólares, lo que significó un retroceso interanual del 4.6 % y la primera caída anual después de 11 años de incremento anual consecutivo.

Los mexicanos son casi la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, y sus remesas representan cerca del 4 % del producto interior bruto (PIB) del país, que es el segundo mayor receptor global después de India.

En julio de 2025, EE.UU. anunció un impuesto del 1 % a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

En respuesta, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por el envío, y ha criticado la medida adoptada por la administración de Donald Trump al considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Estos datos se divulgan tras registrar una caída del 0.6 % en el PIB de México durante el primer trimestre de 2026, con lo que rompió una racha de cuatro trimestres consecutivos en terreno positivo, aunque de forma anual tuvo un avance del 0.2 %.

Con información de EFE

Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez