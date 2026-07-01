﻿Reino Unido emite alerta de viaje para aficionados que viajen a México 

• En dicha alerta de viaje, Reino Unido también pidió a sus ciudadanos estar atentos por el robo de celulares y la adulteración de bebidas

Reino Unido.- El Gobierno de Reino Unido emitió este miércoles 1 de julio una alerta de viaje a sus aficionados, motivada por el partido de octavos de final entre las selecciones de Inglaterra y México en el Mundial 2026.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido (FCDO, por sus siglas en inglés) indicó que hau zonas de México donde el riesgo para los viajeros es elevado por la actividad del crimen organizado, enfrentamientos armados, secuestros y otros delitos violentos.

Las entidades a las cuales se recomendó evitar los viajes no esenciales son Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, así como algunas zonas de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Chiapas.

Reino Unido incorporó a su alerta de viaje a México un reporte que consigna la muerte de tres personas en la Ciudad CDMX derivado de las celebraciones masivas registradas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia

El FCDO indicó que durante el Mundial 2026 en territorio mexicano han aumentado los informes sobre robos de teléfonos móviles y adulteración de bebidas.

Además, reiteró a sus ciudadanos que si se tiene previsto regresar a los EE.UU. para un partido posterior de la justa mundialista y pierde o le roban el pasaporte, no podrá utilizar un documento de viaje de emergencia proporcionado por la Embajada Británica para volver a entrar en los EE.UU. desde México.

La Selección Mexicana e Inglaterra se verán las caras el domingo 5 de junio en el Estadio de la Ciudad de México, en partido correspondieyte a la ronda de 16vos de final del Mundial 2026

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH