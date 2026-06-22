Regresa a clases 60% de escuelas tras paro de CNTE

– La Sección 7 dijo que unas 11 mil 740 escuelas retomaron labores; las demás volverán de forma gradual –

El 60 por ciento de las escuelas en Chiapas regresó a clases este lunes, luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordara retirarse del paro nacional que mantuvo durante 20 días.

De acuerdo con la CNTE, de las 19 mil 567 escuelas del estado, cerca de 11 mil 740 retomaron actividades. El resto volverá de manera paulatina, en medio de reuniones informativas con docentes y padres de familia, antes del cierre oficial del ciclo escolar previsto para el 15 de julio.

Sebastián Méndez Jiménez, integrante de la Dirección Política del Comité Seccional de la Sección 7, explicó que la reincorporación requiere logística en cada comunidad. Señaló que en varios centros de trabajo los maestros realizan reuniones para informar acuerdos y ordenar el regreso a las aulas.

La CNTE aseguró que el cierre del ciclo escolar está garantizado y que, desde el inicio del paro, los docentes tenían estrategias para evitar mayores afectaciones a los alumnos.

Sobre los 800 millones de pesos mencionados a nivel nacional, Méndez Jiménez aclaró que ese recurso corresponde a un acuerdo con la Sección 22 de Oaxaca, relacionado con apoyos para uniformes. En Chiapas, dijo, no se planteó un presupuesto similar, aunque sí temas como cadena de cambio y más plazas.

El dirigente señaló que ahora viene una etapa de reorganización, con la posibilidad de volver a discutir movilizaciones hacia 2027.