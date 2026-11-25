– Francisco Rojas Toledo denuncia presunto uso de recursos para promover al alcalde y falta de respuestas –

Varios regidores de Tuxtla Gutiérrez decidieron no asistir a una sesión de Cabildo como protesta contra la administración del alcalde Ángel Torres.

Francisco Rojas Toledo explicó que la ausencia fue acordada entre integrantes del Ayuntamiento que reclaman falta de diálogo y respuestas a señalamientos sobre el manejo de recursos públicos.

En un mensaje difundido en redes sociales, el regidor aseguró que han planteado posibles casos de corrupción sin recibir información suficiente sobre su seguimiento. También cuestionó a la Contraloría Municipal, a la que acusó de no atender las denuncias que, según dijo, presentaron.

Rojas Toledo señaló además un presunto uso de recursos de la Presidencia Municipal para promover la imagen de Ángel Torres con miras a una eventual reelección. Afirmó que los regidores se deslindaron de esas actividades y pidió que se aclare su origen.

Como parte de sus señalamientos, sostuvo que cuentan con registros de llamadas telefónicas que, aseguró, salieron del número de la Presidencia Municipal y difundieron mensajes a favor del alcalde.