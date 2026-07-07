Regidora denuncia gastos opacos de feria en Palenque

– Candelaria Arcos acudió a la ASE y al Instituto de Transparencia por falta de acta y presupuesto oficial –

La regidora plurinominal Candelaria Arcos Gómez denunció ante la Auditoría Superior del Estado presuntas faltas administrativas graves y posible daño al erario municipal en la organización de la Feria Santo Domingo de Guzmán Palenque 2025. Señaló que el evento se realizó sin aprobación del Cabildo y sin transparencia en recursos públicos.

En conferencia de prensa, acompañada por los regidores César Durán Rivamar y Gilberto Torres Peñate, Arcos Gómez mostró oficios con los que pidió copia del acta de Cabildo donde supuestamente se habría autorizado la feria, así como el presupuesto destinado. Según ella, nunca hubo análisis ni votación para aprobar la inversión, por lo que hasta ahora se desconoce cuánto se ejerció.

La regidora presentó la respuesta de la Secretaría Municipal, donde se indica que, tras buscar en archivos oficiales, no se localizó ningún registro o acta relacionada con la aprobación del evento. Con ese documento, cuestionó el manejo del dinero público y afirmó que se vulneró al Cabildo.

Además, interpuso un Recurso de Revisión ante el Instituto de Transparencia estatal por la negativa de acceso a la información, con folio 1050125526000014. También señaló que el proyecto de presupuesto para la feria 2026 contempla 14 millones 129 mil 756 pesos y tampoco fue analizado por el Cabildo. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Palenque no emitió postura pública.