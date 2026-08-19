Refuerzan vigilancia satelital en el volcán Chichonal

– Instalan tecnología de precisión e instrumental sismológico para detectar deformaciones en el coloso del norte –

El Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y Protección Civil desplegaron un operativo técnico en el volcán Chichonal para instalar equipamiento satelital de alta precisión, enfocado en medir probables deformaciones del terreno y prevenir riesgos en los municipios aledaños.

Las dependencias colocaron un sistema GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) junto a una estación meteorológica que transmitirá en tiempo real datos sobre precipitación, viento, temperatura y presión atmosférica alrededor de la estructura volcánica.

Además, las cuadrillas instalaron un sismógrafo de banda ancha y realizaron labores de mantenimiento preventivo a la red de monitoreo ya existente para captar la actividad subterránea con mayor exactitud.

Especialistas del Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico de la Unicach recordaron que durante el último año se contabilizaron más de cinco mil microsismos de magnitud baja en la zona, la mayoría imperceptibles para las comunidades vecinas de Pichucalco, Francisco León y Chapultenango.

Estas medidas buscan mantener una lectura constante sobre el volcán cuyo cráter se formó tras la erupción de 1982, garantizando información oportuna que permita reaccionar ante cualquier cambio en el comportamiento del coloso y proteger a las familias de la región norte del estado.