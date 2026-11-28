• Los accesos contarán con arcos detectores y personal de seguridad privada, en coordinación con la Guardia Estatal Complementaria

La Fiesta Chiapas 2026 “El Mequé” es un espacio para convivir, compartir nuestras tradiciones y disfrutar en familia. Por ello, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera Óscar Alberto Aparicio Avendaño, fortalece las medidas preventivas para procurar que cada visitante viva esta celebración en un ambiente de paz y tranquilidad.

Como parte de estas acciones se contará con arcos detectores de seguridad en los accesos, así como personal de seguridad privada en apoyo y coordinación con la Guardia Estatal Complementaria (GEC), quienes realizarán revisiones preventivas para evitar el ingreso de objetos que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

Entre los artículos cuyo ingreso estará restringido se encuentran, las armas de fuego y municiones; las armas blancas, cuchillos, navajas y objetos punzocortantes; pólvora, pirotecnia y artefactos explosivos; las réplicas de armas de fuego; el gas pimienta y dispositivos de descarga eléctrica; sustancias inflamables, corrosivas o peligrosas e ilícitas; botellas y recipientes de vidrio; palos, tubos, cadenas y objetos contundentes y cualquier otro artículo que pueda representar un riesgo para las y los asistentes.

Estas revisiones se realizarán con estricto respeto a los derechos humanos, procurando en todo momento un trato digno y respetuoso hacia quienes acudan a disfrutar de la feria.

La SSP invita a las familias chiapanecas y visitantes a colaborar con estas medidas, atender las indicaciones del personal y evitar llevar objetos restringidos. Con pequeñas acciones y la participación de todas y todos, podemos hacer de esta fiesta un espacio seguro para niñas, niños, jóvenes y personas adultas