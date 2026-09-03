Refuerzan monitoreo del Chichón con nuevos equipos

– Instalan GNSS, estación meteorológica, dos sismógrafos e hidrófono para seguir con mayor precisión su actividad –

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas reforzó el monitoreo permanente del volcán Chichonal con nuevos equipos especializados que permitirán obtener datos más precisos sobre su comportamiento y mejorar el seguimiento de posibles cambios en la zona.

Los trabajos se realizan a través del Centro de Prevención de Desastres, en coordinación con Cenapred, la Unicach, Protección Civil de Francisco León y el Instituto de Geofísica de la UNAM.

Entre los equipos instalados se encuentra un sistema GNSS para medir posibles deformaciones del terreno cercano al edificio volcánico, además de una estación meteorológica que registrará en tiempo real precipitación, temperatura, presión y velocidad del viento.

También fueron colocados dos sismógrafos de banda ancha y se dio mantenimiento a una estación sísmica ya existente. A esto se suma un hidrófono instalado con apoyo de la UNAM para obtener información del interior del volcán. A mediados de agosto también se realizaron muestreos geoquímicos en el lago cratérico.

Protección Civil señaló que la nueva instrumentación permitirá fortalecer el análisis del Chichonal y aportar información para determinar niveles y fases del semáforo volcánico. Paralelamente, continúan recorridos, capacitación comunitaria y difusión de rutas de evacuación en localidades cercanas.