﻿Reducen condena de Pablo Lyle en prisión

• El actor mexicano saldrá de la cárcel tras recibir una reducción de condena, mientras su familia se adapta a la recta final de su proceso legal en Estados Unidos

Estados Unidos.- El actor Pablo Lyle recuperará su libertad antes de lo previsto. Tras recibir una reducción en su condena por homicidio involuntario, su salida de la prisión en Florida está programada para finales de 2026, marcando el inicio de su deportación y un posible regreso a México.

Originalmente, la liberación del histrión estaba contemplada para septiembre de 2027. Sin embargo, una revisión de su caso otorgó una rebaja de pena que adelantó su salida para el 29 de diciembre de 2026, según información revelada recientemente por medios de espectáculos.

El caso judicial comenzó en marzo de 2019 en la ciudad de Miami. Durante un altercado de tránsito, el actor golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano que falleció cuatro días después en el hospital a causa de las lesiones sufridas durante el incidente.

Tras un proceso judicial que incluyó años de arresto domiciliario, un jurado lo declaró culpable el 4 de octubre de 2022. Un mes después, recibió una sentencia de 13 años: cinco en la prisión Turner Guilford Knight y el resto en libertad condicional.

Una vez que cumpla su tiempo en reclusión, enfrentará un proceso de deportación a México. En su país natal, el productor Juan Osorio ha declarado públicamente que tiene las puertas abiertas para integrarse a futuros proyectos de telenovela, asegurando su reinserción laboral.

Durante su tiempo privado de la libertad, el actor enfrentó dificultades personales. Además del fallecimiento de su padre, atravesó la separación y posterior divorcio de su esposa, la empresaria Ana Araujo, un proceso que se formalizó en 2023.

Recientemente, Ana Araujo fue abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Aunque no se pronunció sobre la nueva fecha de liberación, sí compartió detalles sobre la dinámica actual de su familia frente a la ausencia del padre.

Los hijos del matrimonio, Arantza y Mauro, de 16 y 12 años respectivamente, han tenido que asimilar la situación. Según las declaraciones de su madre, los menores continúan con sus vidas cotidianas, plenamente conscientes de la realidad jurídica que rodea a su padre.

La empresaria explicó que, tras casi ocho años desde el incidente que derivó en el juicio, los adolescentes se han acostumbrado a esta dinámica. Para ellos, la distancia física se ha convertido en una circunstancia normal dentro de su desarrollo personal.

A pesar de la separación física y legal, el vínculo familiar no se ha roto. Los menores mantienen comunicación constante con el actor, lo que les permite sobrellevar los días en los que resienten más su ausencia, adaptándose a las circunstancias actuales.

El divorcio entre la pareja se concretó el mismo año en que él ingresó formalmente a prisión. No obstante, la decisión de separarse existía desde 2019, pero ella optó por pausar el trámite para mostrar solidaridad y acompañarlo durante la etapa inicial del juicio.

Con la fecha de salida fijada para diciembre de 2026, se cierra un ciclo de casi una década de disputas legales y reestructuración familiar. El caso deja un precedente sobre las consecuencias legales de los altercados viales y marca el inicio de una nueva etapa para todos los involucrados.

Con información de SUN

Foto: EFE / ARCHIVO