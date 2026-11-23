• Más de 193 puntos de atención a supervivientes de violencia de género han cerrado, y alrededor de 3,4 millones de mujeres y niñas pueden perder el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene

Estados Unidos.- La disminución de la ayuda internacional destinada a Afganistán está afectando gravemente la atención y el apoyo que reciben las mujeres, en un contexto en el que sus derechos y libertades enfrentan mayores restricciones. Así lo advirtió ONU Mujeres, que alertó que alrededor de 16 millones de afganas se encuentran en situación de riesgo debido a la falta de servicios esenciales, la inseguridad y los desplazamientos.

La representante de ONU Mujeres en Afganistán, Susan Ferguson, señaló que los recortes presupuestarios están generando decisiones difíciles sobre la distribución de los recursos, pues cada vez es más complicado garantizar asistencia a todas las mujeres y niñas que la necesitan, dejando a muchas de ellas sin acceso a este apoyo.

Detalló que 300 centros sanitarios han cerrado o suspendido sus actividades, afectando a un millón de mujeres y niñas, mientras 500 mil pueden verse afectadas por el cierre de organizaciones dirigidas por mujeres, ya que según sondeos de la ONU la mitad de ellas tienen previsto dejar sus labores el próximo año.

Más de 193 puntos de atención a supervivientes de violencia de género han cerrado, y alrededor de 3,4 millones de mujeres y niñas pueden perder el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene, añadió Ferguson.

"Insto a todos los gobiernos y a los demás donantes internacionales a que permanezcan a nuestro lado y el de las mujeres y las niñas afganas. Realmente necesitamos mantener nuestro compromiso y aumentar el apoyo, no recortarlo", insistió.

Recordó también que más de 1,5 millones de mujeres se han visto obligadas a regresar de los vecinos Irán y Pakistán, que en los últimos años han ordenado salidas masivas de migrantes y refugiados afganos.

"Muchas han vuelto a la fuerza, y algunas llegan a un país que nunca han considerado su hogar", lamentó.

Continúa el ataque sistemático del régimen talibán a las libertades de mujeres y niñas

La jefa de Acción Humanitaria de ONU Mujeres, Sofia Calltorp, agregó en la misma rueda de prensa que continúa el ataque sistemático del régimen talibán a las libertades de mujeres y niñas, dictándose desde el regreso de los islamistas al poder en 2021 más de un centenar de decretos que las han privado progresivamente de derechos.

"Tienen prohibido acceder a numerosos espacios públicos y a la mayoría de los lugares de trabajo, y unos 2,6 millones de niñas han quedado excluidas de la educación secundaria, una situación que, según las previsiones, empujará a más niñas al matrimonio infantil y aumentará la mortalidad materna", denunció.

Calltorp, quien ha realizado recientemente un viaje a Afganistán para conocer la situación de las mujeres en el país, añadió que las 22 millones de mujeres afganas están sufriendo también una creciente exclusión en la atención sanitaria, consecuencia de las restricciones a que ellas puedan ejercer profesionalmente en ese sector.

Con información de EFE

Foto: EFE/S. Popal