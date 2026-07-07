Reconocen trayectoria de notarios en Costa-Soconusco

– Fedatarios de la región recibieron distinciones por más de 20 años de servicio y revisaron temas del gremio –

Notarias y notarios de la región Costa-Soconusco con más de 20 años de servicio fueron reconocidos durante la Segunda Asamblea General Extraordinaria del gremio, realizada como parte de una jornada donde también se revisaron temas ligados a la función notarial y a la certeza jurídica en Chiapas.

El encuentro contó con la participación del consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto Arreola, quien sostuvo que la relación con el notariado debe mantenerse abierta y constante. Señaló que el trabajo de las y los fedatarios públicos ayuda a dar legalidad, seguridad jurídica y confianza a los actos que requieren fe pública.

Durante la asamblea, las y los notarios analizaron asuntos de su actividad diaria, compartieron propuestas y plantearon acciones para fortalecer el servicio que brindan a la población. Nieto Arreola dijo que, por instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se seguirá una agenda de diálogo y colaboración con el gremio.

La entrega de reconocimientos cerró con un mensaje hacia quienes acumulan más de dos décadas de trabajo notarial en la región. La distinción destacó su trayectoria y su aporte a la certeza jurídica, un tema que toca directamente a familias, empresas y personas que acuden a una notaría para dar validez a decisiones importantes.